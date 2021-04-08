08 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: "Beşiktaş Simy ile ilgileniyor"
Son dakika Beşiktaş haberleri... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, siyah-beyazlıların sezon sonunda Serie A ekiplerinden Crotone forması giyen 'Simy' lakaplı Simeon Tochukwu Nwankwo'yu kadrosuna katmak istediğini söyledi.
08.04.2021
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