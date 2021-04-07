Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın: Reaksiyon göstermemiz lazımdı ve gösterdik

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Reaksiyon göstermemiz lazımdı ve gösterdik. Temposu yüksek, zevkli bir maç oldu. Dersimizi iyi çalıştık. Atılan gollerin dışında da pozisyonlarımız vardı." dedi. (BJK spor haberleri)

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