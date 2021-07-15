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Son dakika spor haberi: Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Ghezzal ve Rosier hangi takıma transfer olacak?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan ve adı Galatasaray ile de anılan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. (BJK spor haberi)(GS spor haberi)
15.07.2021
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