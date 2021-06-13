13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberleri: Chidozie Awaziem Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Boavista'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Porto'da bulunan Chidozie Awaziem ile anlaşma sağladı. Ülkemizde bir dönem Çaykur Rizespor forması da giyen Nijeryalı stoper, 1 yıllığına kiralık olarak siyah beyazlılara katılacak. A Spor muhabiri Sercan Dikme, bu transferde son gelişmeleri canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
13.06.2021
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