Son dakika transfer haberleri: Chidozie Awaziem Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Boavista'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Porto'da bulunan Chidozie Awaziem ile anlaşma sağladı. Ülkemizde bir dönem Çaykur Rizespor forması da giyen Nijeryalı stoper, 1 yıllığına kiralık olarak siyah beyazlılara katılacak. A Spor muhabiri Sercan Dikme, bu transferde son gelişmeleri canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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