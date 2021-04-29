29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Olay yaratacak açıklama! "Beşiktaş ligi şampiyon olarak tamamladı"
Son dakika Beşiktaş haberleri... Sabah Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Özbostan, "Beşiktaş benim için artık şampiyon. Beşiktaş ligi şampiyon olarak tamamladı diyebilirim." dedi.
29.04.2021
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