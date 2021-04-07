Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Emre Kocadağ'dan flaş sözler! "Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik..."

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, flaş ifadeler kullandı. Kocadağ, "Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir hakem performansı vardı" sözlerini sarfetti. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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