07 Nisan 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi! O isim ilk 11'e dönüyor
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Son maçta Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sakat ve cezalı isimlerin takıma dönmesiyle birlikte ilk 11 tercihini farklı oyunculardan yana kullanacak. Deneyimli teknik adam, sakatlığını atlatan oyuncuyu ilk 11'de başlatmayı planlıyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.04.2021
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