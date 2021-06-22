Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın buluşması! Yönetimden flaş hamle...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın'ı ikna etmek için yoğun çaba harcarken henüz olumlu bir adım atılmadı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, yönetimin Yalçın ile bu akşam kritik bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

ABONE OL