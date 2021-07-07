07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Ayrılırsa hedefteki isim Mert Günok
Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Beşiktaş'taki son gelişmeleri aktardı. Dikme, siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Nice'e transferi için Fransız ekibiyle resmi görüşmelere başladığını, 20 yaşındaki file bekçisinin ayrılması halinde hedefteki ismin Başakşehir kalecisi Mert Günok olacağını söyledi. (BJK spor haberi)
07.07.2021
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