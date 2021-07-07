Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Ghezzal'ın oynamak istediği takımı açıkladı

Son dakika spor haberleri: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi Transfer programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği ve adı Galatasaray ile de anılan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili "Galatasaray'ın hiçbir zaman Ghezzal'a ilgisi olmadı. Oyuncu Beşiktaş'ta oynamak istiyor, fedakarlık yapmaya da hazır." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi) (GS spor haberi)

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