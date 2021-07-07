Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier'den transfer müjdesi! "Yakında geleceğim"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programına bağlanarak siyah-beyazlılıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Şahinoğlu, yönetimin transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Valentin Rosier ile ilgili "N'Sakala ve N'Koudou ile gün aşırı görüşüyor ve yakında geleceğini onlara söylüyor. Transferi için kendi de devreye girdi. Sporting Lizbon'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)

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