SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Weghorst için teklifini yaptı!
Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlı ekip, Weghorst için Burnley'e 100 bin Euro kiralama + 8 milyon Euro satın alma önerisinde bulundu.
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