GOL | Adana Demirspor 0-1 Beşiktaş
Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçında Beşiktaş, 70. dakikada Yakup Arda Kılıç'ın attığı golle Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçti.
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