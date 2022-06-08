GOL | Beşiktaş 3-0 Altınordu
U 17 Elit Ligi final maçında Beşiktaş, 90+2. dakikada Muhammed Eren’in attığı golle Adana Demirspor karşısında durumu 3-0 yaptı.
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