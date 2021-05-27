27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar ile yeni sözleşme imzalanacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah-beyazlı takımla sözleşmesi biten Vincent Aboubakar ile ilgili "Aboubakar'la görüşmelerimiz devam ediyor. Bizde çok uygun bir sözleşmesi vardı. Başarının karşılığında onun biraz artırılması gerekiyordu, adı üstünde biraz. Sözleşmesinde kantarın topuzunu kaçırmaya gerek yok. Aboubakar'ın 29 maçta kalmasının nedeni, sakatlığıydı. "Onun aidiyetini gördüğüm zaman, 30 maçı oynamama sebebini kimse bana söyleyemez. Ayıp ve günah olur." (BJK spor haberi)
27.05.2021
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