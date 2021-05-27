Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! "3 isme teklif var"

2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinen Çebi; Ersin Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'e teklifler olduğunu dile getirdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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