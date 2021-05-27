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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! "Aramızı bozmaya uğraşanlar var"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel bir röportaj verdi. "Ahmet Nur Çebi ekonomiyi düzeltiyor" diyen teknik direktör Sergen Yalçın'la devam etmek istediğini belirterek, "Aramızı bozmaya uğraşanlar var" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.05.2021
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