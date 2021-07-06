06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal şoku! "Galatasaray ile anlaşma sağladı"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Rachid Ghezzal transferindeki son durumu aktardı. Dindar, "Galatasaray Ghezzal ile anlaştı. Bu Beşiktaş'ın sarı kırmızılıların gündeminde olan oyunculara yönelmesinin rövanşı olabilir" dedi. Öte yandan Ghezzal'ın babası ile Galatasaray'a ret cevabı verdiklerini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK GS haberleri)
06.07.2021
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