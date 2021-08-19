Son dakika Beşiktaş haberleri: Michy Batshuayi'den flaş açıklama! "İlk hedefim..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin en büyük taraftarının Beşiktaş'ta olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, Benim ilk hedefim cumartesi bir gol atıp galibiyeti sağlamak olacak, şimdilik. Burada heyecan verici bir proje var." dedi. (BJK spor haberi)

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