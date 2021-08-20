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Kaan Ayhan babası Erol Ayhan'dan transfer itirafı! "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer"

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Kaan Ayhan konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın A Spor'a özel yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer." dediğini ifade etti. (BJK spor haberleri)
20.08.2021
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