Son dakika Beşiktaş haberleri | Kriz sonrası bu oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, milli araya eksiklere rağmen hatasız döndü. Maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz "2 maçta 3 gol atan Güven Yalçın, Larin'in önüne geçti ve Kuntz'a göz kırptı." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL