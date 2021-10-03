Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın yerlileri forma savaşına girdi!

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta forma rekabeti arttı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın alternatif oyuncuları için "4 yerli alternatif oyuncu arasından Oğuzhan sıyrıldı. Başta Salih öndeydi ama Oğuzhan formayı kaptı. Güven zaman zaman Batshuayi'nin yerinde, bazen sol kanatta oynayabilir." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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