22 Aralık 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Göztepe maçı öncesi Josef de Souza'nın son durumu belli oldu!
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Son olarak ligde Fenerbahçe ile berabere kalan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak önemli bir galibiyet almak istiyor. Öte yandan Kara Kartal'da Josef de Souza'nın durumu ise merak konusu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah beyazlılardaki son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta 1 kesin eksin var. Adalesindeki problem sebebiyle o isim Gökhan Töre. Öte yandan kasığında çekme bulunan Josef de Souza'nın durumu ise yarın belli olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
22.12.2021
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