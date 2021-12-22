BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kameralar karşısına çıktı! Barcelona'ya dönüyor mu?

Bonservisi Barcelona'da bulunan yıldız oyuncu Miralem Pjanic, Beşiktaş antrenmanının öncesinde basının karşısına çıktı. Pjanic, “Beşiktaş’ta tüm sezon kalma konusunda kafamda bir şüphe yok. Takım arkadaşlarım ve bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Sergen hocamız, çok saygı duyduğumuz biri. Bu kulübe kattıkları tartışılamaz. Futbolda böyle ayrılıklar yaşanabiliyor.” dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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