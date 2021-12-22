BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Önder Karaveli açıklamalarda bulundu! "Beşiktaş'ı seviyorum"

Beşiktaş çalışmalarına Teknik Sorumlu Önder Karaveli önderliğinde devam ediyor. Akşam antrenmanı öncesinde basının karşısına çıkan Karaveli, "Benim genelde zaten yüzüm, duygularımı anlatır. Şu anda da mutluyum, keyifliyim. Bir an önce oyuncularıma kavuşmak istiyorum. Beşiktaş'ı çok seviyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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