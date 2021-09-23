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Son dakika Beşiktaş haberleri | Flaş Rıdvan sözleri!

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Adana Demirspor'a karşı 3-0'lık üstünlük sağlayan Beşiktaş, skoru tutamadı ve sahadan 1 puan ile ayrıldı. Maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Taner Karaman "İstatistiklere baktığımızda Beşiktaş'ın bariz bir üstünlüğü yoktu. Kaza geliyorum dedi. Adana Demirspor'un galibiyeti tesadüf değil."dedi. Karaman, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın performansına ayrıca değinerek "Rıdvan git gel yapan bir sol oyuncusuna dönüştü." yorumunu yaptı.
23.09.2021
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