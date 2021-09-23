23 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda bir çok oyuncusundan sakatlık sebebiyle yararlanamayan siyah beyazlılara, zorlu maç öncesinde bir kötü haber daha geldi. Kara Kartal'da bu maçta Rachid Ghezzal ve Welinton forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ghezzal ve Welinton dışında Batshuayi'nin de Altay maçında forma giyemeyebileceğini ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.09.2021
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