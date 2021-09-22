Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'a diğer kötü haber Batshuayi'den geldi!

Beşiktaş'ta sakatlık problemleri sürüyor. Siyah beyazlı ekipte Ghezzal ile beraber sakatlık sayısı 7'ye yükselmişti. Sercan Dikme'nin edindiği bilgiye göre Michy Batshuayi ile beraber bu sayı 8'e yükseldi. Önümüzdeki süre içerisinde kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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