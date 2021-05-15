15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'dan şampiyonluk yorumu! "Son haftaya bırakmak daha güzel oluyormuş"
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Cenk Tosun, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Sezonun emeğini aldık. Taraftarımız kusura bakmasın son haftaya bıraktık, daha önce bitirebilirdik ama son haftaya bırakmak daha güzel oluyormuş. Bütün takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Bizle bu mutluluğu paylaşan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. (Bjk spor haberi)
15.05.2021
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