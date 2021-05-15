15 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaşlı futbolcular Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısını futbolcular bastı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
15.05.2021
Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı. Göztepe maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Gökhan Töre, yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı. Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Cenk'ten şampiyonluk yorumu! "Son haftaya bırakmak daha güzel oluyormuş"
- Beşiktaş - Göztepe | Galatasaray - Y. Malatyaspor | Kayserispor - Fenerbahçe Erman Toroğlu Maç Sonu
- "G.Saray'da çok baskı var"
- "G.Saray'da çok baskı var"
- Çebi kesenin ağzını açtı! İşte şampiyonluk primi
- Mehmet Özcan'dan Galatasaray-Yeni Malatyaspor Maçına Flaş Tahminler:"Beşiktaş'ı Önde Görüyorum"
- Canlı yayında aktardı! İzmir'de Beşiktaş'a yoğun destek
- Kartal'dan şampiyonluk göndermesi! F.Bahçe ve G.Saray...
- Çebi'den şampiyonluk sözleri!
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig