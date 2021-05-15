Beşiktaşlı futbolcular Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısını futbolcular bastı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı. Göztepe maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Gökhan Töre, yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı. Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu.