Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sözleri!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi maç sonunda konuştu. Çebi, "Nadir ağlarım ama bugün ağlayalım. Yeter ki sevinçten olsun. Bugün 16'ıncı şampiyonluğu aldık. Artık 17-18-19 devam edeceğiz."

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