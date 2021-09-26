26 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta sakatlıklar sürüyor!
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan sonra üst üste yaşadığı sakatlıklar ile sorun yaşayan Beşiktaş'ta kadro kurma sorunu yaşanıyor. Sakatlıklar hakkında konuşan A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç "Biz 3 günde 1 maç oynamaya alışık değiliz ama onlar alışık. Biz sadece oynama bölümündeyiz sonra sakatlık olduğunda şaşırıyoruz." dedi. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)
26.09.2021
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