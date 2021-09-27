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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Erik ten Hag: Batshuayi'den çekiniyoruz
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde Hollanda temsilcisinin teknik direktörü Erik ten Hag ve Daley Blind açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Beşiktaş'ta çekindiğim tek futbolcu var. O da Batshuayi ve sahada olacak." dedi. Blind ise, "Beşiktaş'ı küçümsemiyoruz." yorumunda bulundu. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
27.09.2021
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