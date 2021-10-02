02 Ekim 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş Sivasspor maçında neden atıldı? Murat Şahin açıkladı
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrası Beşiktaş Yardımcı Teknik Direktörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesinin sebebini açıkladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
02.10.2021
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