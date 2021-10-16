SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Atiba'dan kötü haber!

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2 kaybeden Beşiktaş, Atiba'yı da kaybetti. Kanadalı orta saha, maçın ikinci yarısına devam edemedi. Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre Atiba, Sporting Lisbon ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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