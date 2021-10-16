16 Ekim 2021, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Oyun Teixeira'yı istedi ama... "Bir tek golde buldum"
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı. İstenilen performansı sahada gösteremeyen siyah beyazlı ekip bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı. Sabah Sporu programına konuk olan teknik direktör Mahmut Alpaslan, Teixeira için "Bir tek golde buldum Teixeira'yı. Oyun Teixeira'yı çağırmış olsa bile kendisi oyuna giremedi. Bütün pozisyonları yaratan isim Batshuayi oldu. Ancak Teixeira'yı tam kadro içerisinde görmek lazım. Daha yeni döndü sakatlıktan." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
16.10.2021
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