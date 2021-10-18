BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın sıkıntısı! "8 ayrı oyuncu..."

Süper Lig'e flaş transferlerle başlayan Beşiktaş'ı sakatlık şoku sarmıştı. Milli arada sakatlıkların çoğundan kurtulan siyah beyazlı ekip, bu sefer beklenen performansı alamadı. Sakatlıktan dönen oyuncuların performanslarını değerlendiren A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, "Dönen oyuncuların performansları yeterli değildi. Dönenler arasından sadece Teixeira biraz daha iyi döndü. Atiba tempo yapamadı. Welinton uyum sağlayamadı. Vida-Montero ikilisine dönülebilir. Beşiktaş'ın orta sahasında bu sezon 8 ayrı oyuncu forma giydi. Sürekli olarak 11'de değişen bir yapı mevcut. Mecburiyetten ayrı isimler yan yana oynayamadı. Oyuncular birbirlerini tanıyamadı. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu." yorumunda bulundu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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