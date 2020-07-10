10 Temmuz 2020, Cuma
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Sergen Yalçın: Yabancı kuralı inanılmaz mantıksız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Maçta oyuncularının karakterli bir duruş sergilediğini söyleyen Yalçın, yabancı kuralıyla ilgili ise çok sert konuştu. Bu kararı kimlerin aldığını merak ettiğini ve bu kişilerin yeniden oturup düşünmeleri gerektiğini söyleyen Yalçın, “Her seferinde Ajax örneği veriyorlar. O tesisleri gidip gezsinler, sonra da gelip Anadolu’daki tesisleri gezsinler” ifadelerini kullandı.
10.07.2020
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