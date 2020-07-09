Bilal Meşe: Çok kaliteli bir maç oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Milliyet Gazetesi Yazarı Bilal Meşe, A Spor'a bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. Meşe, "Beşiktaş - Kasımpaşa maçı bugün inanılmaz güzeldi. Bu kadar aradan sonra, bu kadar kaliteli bir futbol gerçekten çok keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

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