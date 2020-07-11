11 Temmuz 2020, Cumartesi

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Beşiktaş puan farkını kapattı

Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybettiği haftada ligi 3. bitirmek adına önemli bir adım attı. Haftaya 5. giren siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.
11.07.2020
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