14 Haziran 2020, Pazar

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Sergen Yalçın: Oyuncularımız kendi kimliğinden uzaktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ilk yarısında kötü bir performans gösterdiklerini belirtirken, bazı oyuncuların kendi kimliğinden uzak bir performans sergilediğini söyledi.
14.06.2020
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