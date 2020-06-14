14 Haziran 2020, Pazar

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin moderatörlüğünde, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Çebi, 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldıklarını duyururken, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusuna da değindi. Siyah-beyazlıların başkanı, iki tecrübeli ismin takımda devam edip etmeyecekleri konusuna açıklık getirdi.
14.06.2020
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