Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin moderatörlüğünde, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Çebi, 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldıklarını duyururken, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusuna da değindi. Siyah-beyazlıların başkanı, iki tecrübeli ismin takımda devam edip etmeyecekleri konusuna açıklık getirdi.

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