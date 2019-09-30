30 Eylül 2019, Pazartesi

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"Sergen Yalçın Beşiktaş'a çözüm olmaz"

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Ana Haber programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özbostan, "Sergen Yalçın Beşiktaş'a çözüm olmaz." ifadelerini kullandı.
30.09.2019

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