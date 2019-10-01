Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'de tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı. Siyah-beyazlı takım, 3 puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988'den bu yana 6. haftalar itibarıyla en az puanı bu sezon topladı. Beşiktaş, iki puanlı sistemde 1975-1976 ile 1980-1981 sezonlarında da ilk 6 haftaları birer galibiyet, ikişer beraberlik ve üçer mağlubiyetle geçmişti.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı resmi maçlarda puan elde edemedi.

Siyah-beyazlılar, dış sahada çıktığı 3 Süper Lig maçı ile bir UEFA Avrupa Ligi müsabakasını kaybetti. Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor, Gazişehir ve Trabzonspor'a yenilen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Slovan Bratislava'ya mağlup oldu.

Beşiktaş, bu sezon çıktığı 7 resmi müsabakanın sadece birini gol yemeden tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sında kalesini korumayı başaramadı.

Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 11 gole karşın kalesinde 16 gol gördü.