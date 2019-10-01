01 Ekim 2019, Salı
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Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'de tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı. Siyah-beyazlı takım, 3 puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988'den bu yana 6. haftalar itibarıyla en az puanı bu sezon topladı. Beşiktaş, iki puanlı sistemde 1975-1976 ile 1980-1981 sezonlarında da ilk 6 haftaları birer galibiyet, ikişer beraberlik ve üçer mağlubiyetle geçmişti.
01.10.2019
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı resmi maçlarda puan elde edemedi.
Siyah-beyazlılar, dış sahada çıktığı 3 Süper Lig maçı ile bir UEFA Avrupa Ligi müsabakasını kaybetti. Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor, Gazişehir ve Trabzonspor'a yenilen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Slovan Bratislava'ya mağlup oldu.
Beşiktaş, bu sezon çıktığı 7 resmi müsabakanın sadece birini gol yemeden tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sında kalesini korumayı başaramadı.
Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 11 gole karşın kalesinde 16 gol gördü.
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