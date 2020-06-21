Serdar Sarıdağ: Dorukhan Toköz'e Beşiktaş'ın vereceği ücretten daha iyi teklif geldi

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, siyah-beyazlı takımın milli futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili "Dorukhan'a Beşiktaş'ın vereceği ücretten daha iyi teklif geldi." ifadelerini kullandı.

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