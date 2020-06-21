21 Haziran 2020, Pazar
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Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin 45. dakikasında Marc Mbamba'nın Burak Yılmaz'a yaptığı ve sarı kartla cezalandırıldığı faulde kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini söyledi
21.06.2020
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