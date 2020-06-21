Erman Toroğlu: 'Keyif almadım' cümlesini hiçbir başkan kullanamaz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Toroğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin maç sonu "Çok daha iyi bir oyun bekliyorduk, keyif alamadım." cümlesine tepki göstererek, "Keyif almadım cümlesini hiçbir başkan kullanamaz." ifadelerini kullandı.

ABONE OL