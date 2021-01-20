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Serdar Sarıdağ: Beşiktaş Hulk'u kadrosuna katmak istiyor

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa Transfer programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların Brezilyalı golcü Hulk'u kadrosuna katmak istediğini söyledi.
20.01.2021
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