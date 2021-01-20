20 Ocak 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Serdar Sarıdağ: Beşiktaş Hulk'u kadrosuna katmak istiyor
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa Transfer programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların Brezilyalı golcü Hulk'u kadrosuna katmak istediğini söyledi.
20.01.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Rakibine tekme atan futbolcu 1 maçla cezalandırılamaz"
- Fenerbahçe'de Transfer Bitmiyor! Ahmet Selim Kul Son Gelişmeleri Anlattı / Spor Gündemi / 18.01.2021
- Galatasaray'dan Omar açıklaması
- Abdülkadir Ömür sezonu kapattı
- "Rakibine tekme atan futbolcu 1 maçla cezalandırılamaz"
- G.Saray'daki sorunu söyledi! "Uzun yıllardan sonra..."
- Abdülkadir Ömür sezonu kapattı
- "Beşiktaş Hulk'u kadrosuna katmak istiyor"
- Onyekuru F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları