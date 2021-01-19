Canlı yayında açıkladı! İşte Josef de Souza'nın sözleşmesindeki o madde

Beşiktaş'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Josef de Souza, siyah-beyazlılarda başarılı bir performans gösteriyor. Brezilyalı yıldızın +1 sözleşmesinin hangi durumda yürürlüğe gireceğini, A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Josef de Souza bu sezon 25 resmi maçın kadrosunda olursa sözleşmesi 1 yıl uzayacak" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

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