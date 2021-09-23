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Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi!

Şarkıcı Serdar Ortaç Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrasında sahnede söyledikleri yüzünden siyah beyazlı camiadan özür diledi.
23.09.2021
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